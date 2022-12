Timber controcorrente: “Bello giocare i Mondiali in autunno. Dovrebbero riorganizzarli così”

Tanto ha fatto discutere l’edizione autunno-inverno della Coppa del Mondo. Ma c’è anche chi si è schierato a favore dell’innovazione. Proprio come Jurrien Timber, difensore dell’Ajax e della Nazionale olandese: “Giocare il Mondiale a novembre e a dicembre mi è piaciuto tanto. Secondo me è un’esperienza che andrebbe ripetuta. Giocare in questo periodo è stato bello anche dal punto di vista tecnico. A parte la temperatura perfetta, siamo arrivati qui in ottime condizioni fisiche, perché non eravamo stanchi come normalmente accade a fine stagione“. Poi conclude: “Credo che sia un’esperienza da ripetere, se ci sarà la possibilità”

Foto: Timber Instagram