TIJJANI NOSLIN, UN JOLLY OFFENSIVO PER LA SPERANZA SALVEZZA DELL’HELLAS VERONA

È arrivato all’Hellas Verona dal Fortuna Sittard, modesto club di Eredivisie, quasi nell’ombra durante la scorsa sessione di mercato, ma Tijjani Noslin non ci ha messo molto per lasciare il segno e farsi notare nell’ultimo turno di campionato pareggiato dagli scaligeri per 2-2 contro la Juventus. L’orologio segna infatti il minuto 54, quando il neo acquisto 24enne olandese riesce di fatto a sfruttare un filtrante in area del compagno di squadra Folorunsho e a battere Szczesny sotto le gambe con un tiro forte e secco. Un gol, da un lato, quasi insperato, il primo in Serie A, ma importantissimo in chiave salvezza, poiché permette ai gialloblu di continuare a sognare e di restare pienamente in scia delle concorrenti in lotta per non retrocedere. Un movimento, dall’altro, da centravanti vero. E questo nonostante lo stesso Noslin fosse stato prelevato per ricoprire l’eredità di Cyril Ngonge, calciatore decisivo per la permanenza in categoria lo scorso anno e trasferitosi al Napoli nell’ultima finestra di mercato, che di ruolo fa l’esterno destro offensivo. In realtà, però, al momento della conferenza stampa di presentazione, il giovane ha confessato di essere praticamente un jolly e di poter ricoprire ogni tipo di mansione in avanti. “Non ho una vera posizione definita, posso giocare in tutti e tre i ruoli d’attacco, come punta centrale, esterno alto sinistro o destro. Posso essere pericoloso per gli avversari con la mia velocità”, dichiarazioni le sue piuttosto rassicuranti per la piazza e che fanno ben sperare in vista del rush finale di stagione. La sua duttilità potrebbe infatti aiutare (e non poco) i butei, tra le squadre con il peggiore attacco della Serie A con 20 marcature segnate in totale su 25 giornate, a superare le difficoltà nel trovare la via della rete in questa prima metà di annata. E la sua resilienza e disponibilità all’adattamento, mostrate fin qui, non possono che venire ulteriormente in soccorso per tentare di raggiungere questo arduo obiettivo.

Alto 178 cm per 75kg, Noslin è un esterno d’attacco di piede destro, abile a svariare su tutto il fronte offensivo, bravo nell’uno contro uno e, come visto, dotato di spiccate capacità realizzative. Abbina una discreta qualità tecnica ad una buona velocità, caratteristiche che lo rendono altamente imprevedibile e in grado di far male alle difese avversarie in qualsiasi momento. Una grande occasione per lui, quella di giocare in Serie A, dopo una carriera ad inseguire.