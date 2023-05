Tifosi parigini furiosi dopo il ko contro il Lorient: “Chi si riconosce in questo PSG?”

La sconfitta contro il Lorient mette in discussione il primato del Paris Saint-Germain, che in Ligue 1 ha ora soltanto cinque punti di vantaggio sull’Olympique Marsiglia al secondo posto. Una situazione che, unita all’eliminazione in Champions League, non va giù ai tifosi. Questo pomeriggio si è registrata una pesante contestazione di questi ultimi nei confronti della proprietà e della dirigenza: “Voi non rappresentate la nostra gente… chi si riconosce in questo PSG?”. E poi ancora: “Nessuno ti rispetta più, perchè dovremmo?” e “La quiete prima della tempesta… Dimissioni della dirigenza”.

Foto: Twitter Canal Supporters