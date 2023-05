Arriva un dato importante da San Siro, che riguarda i tifosi dell’Inter. Il numero degli spettatori del club nerazzurro in questa stagione è da record assoluto e supera quasi i due milioni complessivi in questa stagione di Serie A. Per la precisione 1.973.505. Una media di 70.000 spettatori per tutta la stagione. Numeri che non si erano mai registrati.

Foto: Instagram Curva Nord Inter