Tifosi Genoa: “Delle vostre schifezze ne pagherete le conseguenze”

Durante l’intervallo di Genoa-Sassuolo, i tifosi rossoblù hanno srotolato tre enormi striscioni come risposta ai sampdoriani in merito all’aggressione avvenuta in piazza Alimonda una settimana fa. “5-5-2024 che sia ben chiaro a tutti, delle vostre schifezze ne pagherete le conseguenze – è scritto negli striscioni -. Non hai difeso il tuo club perché non sei ultras ma solo spazzatura, niente tregua e nessuna paura. Se un giorno vi decidete diteci dove e quando volete carogne infami” firmato “Gradinata Nord”.

Foto: Sito ufficiale genoa