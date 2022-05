Tifosi della Roma carichi in vista della finale: cori per accompagnare i giallorossi. Il video

Ci avviciniamo alla finale di Conference League in programma alle 21 a Tirana, tra Roma e Feyenoord. Nonostante i tafferugli nella notte, con circa 60 arresti, la parte sana dei tifosi si avvicina alla finale con un clima di entusiasmo e di grande gioia. Tanti tifosi giallorossi, nella fanzone a Tirana, già sono carichi in vista della partita, intonando cori e canti per la Roma, che questa sera può riportare in Italia un trofeo europeo dopo 12 anni [Guarda il video]