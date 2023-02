Tifosi della Roma caricati dalla polizia in Austria: ecco cosa è successo

La recente trasferta europea della Roma in Austria ha portato a un nuovo caso di violenza, anche se non è avvenuto tra la tifoseria giallorossa e i tifosi del Salisburgo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, durante il deflusso degli dei supporter della Roma la situazione è degenerata. Alcuni tifosi sono stati caricati dalla polizia austriaca, tra questi anche un sessantenne invalido al 100 per cento, accompagnato in trasferta dal figlio di 16 anni. L’uomo in stampelle è stato malmenato dai poliziotti mentre il figlio, nel tentativo di soccorrere il padre, si è ritrovato ammanettato ad una ringhiera prima di essere trasferito in commissariato. Entrambi sono rientrati in Italia dopo esser stati trattenuti, si sono sottoposti a un check-up medico e hanno intenzione di sporgere denuncia.

