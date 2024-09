Tifosi della Lazio fermati e perquisiti ad Amburgo. Il comunicato

Nelle ultime ore, alcuni organi di stampa hanno diramato la notizia dell’arresto di circa 50 tifosi della Lazio, ad Amburgo. In relazione a quest’ultima, la Lazio ha rilasciato un comunicato ufficiale, in cui ha reso noto dell’effettiva perquisizione ai danni dei suddetti tifosi, escludendo però consecutivi arresti. I 50 tifosi, sono oggetto di fermo da parte della polizia locale e non potranno accedere allo stadio in occasione della sfida di Europa League Dinamo Kiev–Lazio.

Il comunicato: “In relazione alle notizie circolate sugli organi di stampa, si segnala che questa notte è stata effettuata una operazione di controllo su un gruppo di soggetti presenti nel centro della città. Sono stati rinvenuti, durante la perquisizione, oggetti atti ad offendere. Il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio. Non risultano arresti. Si invita la tifoseria laziale a seguire le informazioni già fornite dal Club per raggiungere in condizioni di sicurezza lo stadio di Amburgo”.

Foto: X Lazio