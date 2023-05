Tifosi del Napoli fermati a Varese. Erano in possesso di spranghe e coltelli

Varesenews.it. riporta come nel pomeriggio di ieri, centinaia di ultras del Napoli sono partiti in direzione Varese per vendicare il ferimento di due tifosi azzurri da parte di ultras varesini incappucciati, durante i festeggiamenti dello scudetto alla Dacia Arena di Udine. La trasferta dei tifosi del Napoli a Monza era stata vietata proprio per questa ragione, ordine pubblico, con possibilità di scontri tra tifoserie e vista anche la presenza di altre tifoserie rivali in zona. La rivalità tra le frange estreme del tifo delle due squadre risale al tempo degli scontri tra interisti e napoletani nel 2018, quando morì un ultrà varesino. 27 persone sono state portate in Questura, in possesso di coltelli e spranghe, per essere identificate mentre il resto del gruppo ha fatto dietrofront verso l’autostrada. Inoltre sarebbero stati sequestrati coltelli e petardi inesplosi.

Foto: Instagram Napoli