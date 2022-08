Tifosi del Marsiglia contro Tudor, bordate di fischi dagli spalti

L’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Marsiglia non è partita nel migliore dei modi. Prima la contestazione da parte dello spogliatoio per i metodi utilizzati dal tecnico ex Hellas Verona, adesso la contestazione si è spostata anche sugli spalti. Questa sera, nella prima in Ligue 1 al Velodrome del Marsiglia, il tecnico è stato accolto con dei fischi assordanti.

Foto: Twitter Marsiglia