Tifosi contro di Masi: “Alessandria un giocattolino nelle mani di uno spocchioso ed incapace”

L’Alessandria è in vendita: chiara presa di posizione da parte di Luca di Masi. L’iscrizione al prossimo campionato di C è stata comunque garantita, ma i giocatori, a detta del presidente, sono liberi di trovarsi un’altra sistemazione. I tifosi del club piemontese, però, non hanno gradito il comportamento del presidente ed il gruppo Mandrogni Settore Popolari Alessandria si è scagliato contro la scelta societaria pubblicando un comunicato per prendere posizione contro l’attuale numero uno dell’Alessandria. Di seguito il comunicato: “Prendiamo atto della presa di coscienza da parte dell’ambiente dopo le dichiarazioni di fallimento del signor Di Masi, espresse nell’ultima conferenza stampa dinanzi alla solita platea di giornalisti addomesticati. Questa società noi l’abbiamo sempre contestata per aver tentato di spargere il seme infetto della passione photoshoppata, funzionale alle ridicoli aspirazioni di marketing di dilettanti allo sbaraglio e ai narcisismi infantili dei singoli. Non avevamo necessità di attendere la debacle della retrocessione per farlo. Provammo a spiegarlo più volte in questi anni che inseguire la chimera dei risultati, turandosi il naso, sarebbe stato un grave errore. Nessun risultato sportivo avrebbe potuto rendere accettabile che i Grigi si trasformassero nel giocattolino di un presidente spocchioso ed incapace. Allo stato attuale i fatti ci raccontano che avevamo ragione. Per questo motivo la retrocessione e le diminuite ambizioni anche in terza serie non cambiano di nulla le posizioni che coerentemente abbiamo mantenuto in questi anni, nonostante i continui tentativi da parte del sodalizio infame società/questura di fare terra bruciata attorno al gruppo. Le nuove situazioni che non avremmo mai desiderato costituiscono una buona occasione per far riemergere i valori veri e scremare l’inutile. I Di Masi passano, I Mandrogni e i Grigi restano”.