Tifosa Juve a Dybala: “Non andare all’Inter”. E Paulo sorride

La situazione relativa a Paulo Dybala è molto semplice da almeno tre settimane. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto con la Juve, ha detto no a tutte le altre proposte che sono arrivate e ha dato la precedenza all’Inter. Non ci sono firme, ma c’è una tendenza forte e chiara, indizi importanti. Nel frattempo la Joya, intercettato alla Continassa da una tifosa bianconera, ha risposto con un sorriso all’invito di non andare all’Inter. Tutto normale, quando c’è una stagione da completare e una finale di Coppa Italia in arrivo, proprio contro l’Inter…

FOTO: Twitter Juventus