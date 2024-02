“Tiferò Betis contro la Dinamo Zagabria”. La federcalcio croata esonera il CT dell’Under 17, Jarni

Il CT dell’Under 17 della Croazia, Robert Jarni, è stato esonerato dalla federazione, dopo che questi aveva esporessamente dichiarato di tifare per il Betis Siviglia, contro la Dinamo Zagabria, nel prossimo turno di Conference League. Jarni aveva militato da calciatore nel Betis, e si era così lasciato andare. La Federazione non l’ha presa bene, esonerandolo in tronco.

Questa la nota: “Con decisione unanime del Comitato Esecutivo della Federcalcio croata, Robert Jarni è stato sollevato dall’incarico di allenatore della squadra Under 17 a seguito di dichiarazioni inappropriate in i media. Dopo aver verificato l’autenticità delle parole di Robert Jarni, che ha detto che sosterrà il Betis nella partita contro la Dinamo Zagabria – rappresentante della Croazia nelle competizioni UEFA -, il consiglio di amministrazione dell’HNS ha deciso all’unanimità che Jarni non può continuare ad essere l’allenatore della squadra giovanile croata. Il consiglio d’amministrazione della HNS (Federazione croata) sostiene il diritto di ogni individuo, compreso ogni calciatore, di sostenere il club che desidera, anche contro i club croati in Europa. Tuttavia, HNS ha una posizione molto chiara e regole più severe nei confronti di tutti gli allenatori della nazionale croata. È inappropriato e inammissibile che una persona responsabile di una squadra nazionale croata sostenga apertamente qualsiasi club che affronta una squadra croata squadra in una competizione europea. HNS ritiene che questo invii un pessimo messaggio, soprattutto ai giocatori della nazionale.L’HNS ha grande rispetto per tutto ciò che Robert Jarni ha dato alla nazionale croata e che per questo motivo gli è stata data l’opportunità di guidare la nazionale croata per la seconda volta; purtroppo in questa occasione ha oltrepassato il limite che la Federazione considera inammissibile, perché i selezionatori delle nazionali croate hanno il chiaro compito di promuovere unità, cooperazione, rispetto e fiducia reciproca tra tutti i club croati, motivo per cui l’HNS considera questo tipo di decisione l’unica corretta per proteggere l’unità della famiglia calcistica croata”.

Jednoglasnom odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, Robert Jarni razriješen je dužnosti izbornika hrvatske U-17 reprezentacije nakon neprimjerenih izjava u medijima. Izvršni odbor HNS-a podržava pravo svakog pojedinca, pa tako i svakog nogometaša – uključujući… pic.twitter.com/kUVlrEvVp0 — HNS (@HNS_CFF) February 15, 2024

Foto: twitter Croazia