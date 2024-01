Tierney: “Non tornerò all’Arsenal a gennaio”

Emergenza in difesa per l’Arsenal, che deve correre ai ripari per sistemare la fascia sinistra. Secondo i media inglesi il club sta pensando di richiamare Kieran Tierney, attualmente in prestito alla Real Sociedad. Il nazionale scozzese ha raccolto 11 presenze con i baschi in un inizio stagione anche per lui condizionato da qualche problema fisico. Il Daily Record tuttavia riporta le parole dello scozzese, che allontanano questa possibilità: “Diverse persone mi hanno chiesto se tornerò subito all’Arsenal e la risposta è no. Resterò certamente qui. Se ci resterò a lungo non dipende da me, ma quel che posso dire è che amo giocare per la Real e mi sto divertendo molto”.

Sul rapporto con Arteta: “Tutto va bene con lui. Non ho giocato molto l’anno scorso, sedendo spesso in panchina. Ma è il calcio e non è un problema. Non ho quasi avuto infortuni, ho giocato circa 30 partite, molte di esse partendo dalla panchina ma va bene”.

Foto: Sito Real Sociedad