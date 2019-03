Tielemans, partenza col botto in Premier: il Leicester lavora al riscatto. Sulle cifre…

Youri Tielemans si è già preso il Leicester. Arrivato alla corte delle Foxes in prestito durante il mercato di gennaio, il centrocampista belga è partito col botto: un ottimo approccio alla Premier League ha convinto gli inglesi che vogliono il classe ’97 a titolo definitivo. Il Leicester, fresco di cambio allenatore da Puel a Rodgers, è infatti al lavoro per riscattare il cartellino di Tielemans, per il quale il Monaco chiede 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro). L’intenzione del club inglese è quello di abbassare tale cifra e chiudere l’operazione prima della fine della stagione.

Foto: Twitter ufficiale Leicester