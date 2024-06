Tielemans e De Bruyne: il Belgio si riscatta, battuta la Romania 2-0. Nel girone tutte le squadre a 3 punti

Il Belgio scaccia le streghe e ottiene la prima vittoria a Euro 2024, dopo il tonfo nella gara di esordio con la Slovacchia. I Diavoli fiamminghi vincono 2-0 sulla Romania, in un girone clamoroso che vede ora tutte e 4 le Nazionali a quota 3 punti dopo due partite, Belgio, Romania, Ucraina e Slovacchia. Tutto apertissimo quindi per la qualificazione.

Belgio che vince con merito, grazie alle reti di Tielemans e De Bruyne. Vantaggio dei diavoli rossi dopo 90 secondi, Tielamans infila subito Nita su un pallone servitogli da Lukaku che lo vede arrivare e dal limite dell’area trova l’1-0. La Romania reagisce e sfiora il pareggio con Dragusin e Man, ma il Belgio ha diverse palle per chiudere la gara. Ci provano Lukebakio, Doku e Lukaku ma non riesce ad arrivare al raddoppio. Nella ripresa, arriva il 2-0 al 63′. gran palla di De Bruyne in profondità per Lukaku che questra volta non sbaglia e infila il portiere. Ma l’attaccante della Roma è in fuorigioco per mezza spalla. Terzo gol annullato a Big Rom in due partite. La Romania allora cicrede, ha una chance clamorosa l’asso del Parma, Man, che al 69′ si presenta da solo davanti al portiere, ma gli tira addosso.

Il Belgio sembra soffrire nel finale, ma al minuto 80, errore della difesa rumena con Burca che sbaglia il colpo di testa sul rinvio di Casteels e favorisce l’inserimento di De Bruyne che davanti a Nita non sbaglia e infila il pallone del 2-0. Stavolta è tutto buono, il VAR controlla anche qui ma stavolta convalida la rete del capitano.

Nel finale è accademia, il Belgio controlla e accellera quando può, la Romania si deve arrendere. Finisce 2-0, il Belgio quindi raggiunge le rivali a quota tre, tutte a pari punti in classifica.

Foto: twitter Euro 2024