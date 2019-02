Tielemans confessa: “Il Monaco mi ha detto di andare via dopo il ritorno di Jardim”

Youri Tielemans, centrocampista belga a gennaio trasferitosi dal Monaco al Leicester, ha rilasciato alcune dichiarazioni confessando un interessante retroscena di mercato riferito al ritorno di Leonardo Jardim sulla panchina dei monegaschi al posto di Thierry Henry: “Come sapete c’è stato un cambio in panchina al Monaco. Così i dirigenti mi hanno detto che per me sarebbe stato meglio andare da qualche altra parte e ho accettato il trasferimento al Leicester. È una cosa che può capitare e ora voglio soltanto fare bene in Premier League”.

Foto: Leicester Twitter