Tiago Pinto: “Zaniolo torna dalla prossima. Dobbiamo giocare ogni partita come una finale”

Prima del match tra Roma e Verona, Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Dazn. Il primo argomento toccato riguarda Zaniolo, oggi assente per infortunio: “Ha preso una botta sul quadricipite che lo sta limitando, ma penso che dalla prossima sarà disponibile”. Sulla settimana: “Questa settimana è stata poco normale. Anche la squadra ne ha risentito. L’importante è che siamo motivati per tirare fuori un’opportunità dai problemi“. Sulla classifica con le dirette concorrenti che non procedono spedite: “Credo che dobbiamo concentrarci su noi stessi e giocare ogni 90 minuti come una finale. Conquistare più punti. La classifica è riflesso di quello che facciamo in campo. Se gli altri non vincono è meglio per noi, ma dobbiamo comunque fare risultato per sfruttare la situazione“.

Foto: Sito Roma