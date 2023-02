Tiago Pinto: “Zaniolo? La linea della Roma è chiara. Smalling? Vogliamo continuare”

Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato prima del calcio di inizio della partita di Serie A tra i giallorossi e l’Empoli all’Olimpico. Il dirigente dei capitolini ha speso parole per Zaniolo e Smalling: “Ogni volta che parliamo della corsa Champions dobbiamo dire la stessa cosa. La Serie A è competitiva e a noi il derby di domani interessa poco se non facciamo il nostro dovere oggi. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi che hanno riempito lo stadio. Poi i conti Champions si fanno alla fine”.

Zaniolo e Smalling: “Su Nicolò penso che la linea della società sia stata chiara. In questo momento non sarebbe positivo per nessuno parlare ogni volta di questa situazione. Per Smalling la palla passa a lui. E’ vero che tutt’e due le parti vogliono continuare. Questa clausola dà il potere a lui di decidere se vuole o meno rimanere”.

Foto: sito ufficiale Roma