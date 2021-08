Tiago Pinto: “Vina e Shomurodov non sono le riserve di Spinazzola e Abraham”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi ingaggi della Roma, Vina e Shomurodov, il ds giallorosso, Tiago Pinto, ha spiegato l’importanza dei due calciatori, non solo rincalzi dei titolari.

Queste le sue parole: “E’ un onore portare due giocatori così importanti a Roma. Hanno l’ambizione di vincere e ottenere grandi risultati. Vina è un calciatore che conosco da tanto tempo. A 23 anni ha vinto già 5 titoli in Brasile e lo scorso anno ha fatto una grande stagione con il Palmeiras. Non è giusto dire che sia il sostituto di Spinazzola. Quando lo abbiamo preso lo abbiamo fatto per farli giocare anche insieme. Così come per Eldor (Shomurodov),che non è qui per fare il vice di Abraham. E’ arrivato lo scorso anno in Italia e ha fatto una grande stagione, dove si è migliorato settimana dopo settimana. Abbiamo capito che poteva farci comodo”.

