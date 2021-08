Tiago Pinto: “Vina ci permette di colmare il vuoto lasciato da Spinazzola”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha commentato ai canali ufficiali del club giallorosso l’acquisto di Matias Vina dal Palmeiras.

Queste le sue dichiarazioni: “Vina? Un acquisto voluto e inseguito. Ci permette di colmare nel migliore dei modi la lacuna che si era creata nel nostro gruppo in seguito all’infortunio di Spinazzola. Ad appena 23 anni Matias ha già vinto diversi titoli nei club dove ha giocato, prima in Uruguay e poi in Brasile, inclusa la Coppa Libertadores: è un calciatore dalla mentalità vincente e dai grandi margini di miglioramento. Senza dubbio un acquisto di spessore che ci permetterà di recuperare Leonardo con calma e senza forzare”.