Tiago Pinto: “Tutte le partite valgono 3 punti, è il bello del calcio. Lukaku? Per lui è una gara come le altre”

Queste le parole di Tiago Pinto, dirigente della Roma, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Inter e Roma ai microfoni di DAZN:

“La cosa bella del calcio è che tutte le gare valgono 3 punti. Affrontiamo i finalisti di Champions della scorsa edizione, sarà una gara difficile ma abbiamo preparato la partita in maniera ottima. Per Lukaku è una partita uguale alle altre, ha avuto poco tempo per pensarci visto che giovedì ha giocato e segnato. Non ha avuto molto tempo per pensarci, ora sta costruendo la sua storia nella Roma. Silenzio dei dirigenti dell’Inter? Massimo rispetto per la loro scelta, noi facciamo quello che crediamo sia meglio, loro pure”.

Foto: Twitter ufficiale Roma