Tiago Pinto sul rinnovo di Mkhitaryan: “Siamo felici, ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi della prossima stagione”

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha commentato così il rinnovo di Mkhitaryan al sito ufficiale del club giallorosso: “Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di proseguire la sua esperienza alla Roma. Come ha già dimostrato in campo, le sue qualità saranno molto importanti per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione”.