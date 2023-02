Tiago Pinto su Zaniolo: “Pensavo di incassare di più, non sono completamente contento”

Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato in conferenza stampa. Consueto appuntamento con i giornalisti al termine di una sessione di calciomercato. Alcune parole del dirigente giallorosso: “Su Zaniolo è normale che pensavo di poter incassare di più, una settimana fa avevamo una offerta più alta ma poi dopo tutto quello che è successo abbiamo preso in considerazione questa soluzione che non è male. Io non sono mai completamente contento, ma ho dei dubbi che si potesse fare meglio”.

Foto: sito ufficiale Roma