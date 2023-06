Tiago Pinto su Smalling: “Rappresenta un esempio positivo per i ragazzi che compongono la nostra rosa”

Tiago Pinto ha commentato così il rinnovo del centrale Chris Smalling. Ecco le sue parole: “Chris si è contraddistinto in questi anni non solo per il rendimento sul campo, ma anche per il senso di appartenenza che lo ha portato a legarsi ancora alla Roma. Siamo quindi felici di poter contare sul suo supporto al centro della difesa così come sulla sua leadership all’interno dello spogliatoio, dove rappresenta un esempio positivo per i ragazzi che compongono la nostra rosa”.

Foto: Twitter ufficiale Roma