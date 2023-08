Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso dell’arrivo di Sardar Azmoun: “Lo abbiamo seguito a lungo e abbiamo avuto modo di apprezzare le indiscusse doti tecniche. Siamo certi che il nostro spogliatoio lo aiuterà a integrarsi in fretta e che Sardar riuscirà a mettersi in luce qui in Italia”.

Foto: Twitter Roma