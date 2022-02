Tiago Pinto: “Squalifiche vanno trattate nelle istituzioni, non sulla stampa. Valutiamo i ricorsi”

Pochi minuti prima del calcio d’inizio della partita contro lo Spezia, il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Dazn: “Mourinho ha uno staff tecnico con cui ha lavorato questa settimana. Non era felice dei risultati e di quello che è successo ma era motivato come noi per raggiungere i tre punti“. Inevitabile trattare il tema squalifiche comminate dal Giudice Sportivo pochi giorni fa: “Purtroppo questa settimana ho saputo dalla stampa quello che noi forse abbiamo detto. Secondo me non è giusto, parliamo di una situazione seria che va trattata nelle istituzioni giuste. Così la Roma ha preso i documenti, li hanno gli avvocati, li hanno gli amministratori delegati, li hanno la proprietà e ora stiamo discutendo se andare avanti con i ricorsi. Questa discussione si deve fare nel posto giusto e non sulla stampa“. Sul rinnovo di Mancini: “Gianluca è un esempio per quello che vogliamo nella Roma ma è un esempio nell’atteggiamento. Sa che è il momento per essere concentrati sul campo, sa che ci parleremo per il nuovo contratto“.

Foto: Sito ufficiale Roma