Tiago Pinto: “Siamo sulla stessa linea di pensiero con Mourinho”

Tiago Pinto, DS della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Il Sassuolo è una squadra con identità di gioco molto forte. Io sono qui da 13-14 mesi ed è una delle squadre che più mi ha impressionato per la loro qualità. Oggi dobbiamo tirar fuori il meglio per portare a casa i tre punti, sarà una gara difficile. Su quello che è successo a San Siro devo dire ciò che credo: quello che succede nello spogliatoio resta nello spogliatoio. Con Mourinho siamo sempre allineati su tutta la strategia di gestione della squadra. Paragonare le stagioni non è molto utile. Le valutazioni si fanno a fine annata, solo lì capiremo meglio l’evoluzione della squadra”.

