Tiago Pinto: “Rinnovo Pellegrini? Ripeto quanto già detto. Vogliamo andare avanti insieme”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con lo Zorya in Conference League. Ecco la sua risposta alla domanda sul rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini: “Sul rinnovo di Lorenzo dico quello che ho sempre detto: la nostra voglia e la sua è la stessa, quella di andare avanti insieme. In futuro parleremo ancora. Non è questo il momento di parlarne, pensiamo solo alla Conference League”.