Tiago Pinto: “Oliveira? A fine stagione vedremo. La Champions si sta avvicinando”

Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della gara col Vitesse: “Noi abbiamo ambizioni in questa competizione, ovviamente provare a vincerla. Ogni partita è una finale e credo che oggi si vedrà questa ambizione. Champions? La Serie A è competitiva e la zona Champions si sta avvicinando grazie a due nostre vittorie importanti. Vogliamo provare a vincere più partite possibili per avvicinarci ai primi posti. La mentalità giusta è quella di ragionare partita per partita, non dobbiamo fare i conti ogni giornata ma a fine stagione. Kumbulla? Josè è un grande allenatore e con Marash ha puntato per migliorarne le difficoltà. Tutti i giorni io parlo con i calciatori ma è fondamentale il loro rapporto con l’allenatore. Oliveira? Credo che sarà una partita importante per lui. Quando è arrivato ha fatto subito bene e poi ha avuto un problema fisico. Oggi può fare bene e a fine stagione vediamo cosa ne sarà con lui”.