Tiago Pinto: “Oggi non è il momento di parlare di Zaniolo. Lo faremo al momento giusto”

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a Mediaset prima della gara contro la Cremonese in Coppa Italia, evitando di rispondere alla lettera di Nicolò Zaniolo di qualche ora fa, con il giocatore che tende una mano verso il club dopo la rottura dei giorni scorsi.

Queste le parole di Pinto: “Abbiamo voglia e ambizione di arrivare fino alla fine di questa competizione, dobbiamo andare avanti, giocando contro una squadra che lo scorso turno ha eliminato il Napoli e quindi non da sottovalutare”.

Su Zaniolo: “La lettera di Zaniolo? Non è il momento di parlare su Zaniolo, ho parlato in passato in questi giorni. Ora siamo concentrati sulla partita con la Cremonese, nel momento giusto parleremo di Nicolò. Io capisco la curiosità, è impossibile non parlare su questo tema oggi, ma credo che il club debba prendersi un paio di giorni per valutare il da farsi”.

Foto: sito Roma