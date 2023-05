Tiago Pinto: “Non pensiamo alla finale. Scaramanzie? Ne ho talmente tante che non riesco a raccontarle”

Il ds della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a Sky nel prepartita contro il Bayer Leverlusen.

Queste le sue parole: “Prenotare Budapest? Non ci pensiamo assolutamente, siamo molto contenti perchè ancora una volta i tifosi della Roma hanno risposto presente e sono qui. E’ una partita molto tosta, difficile. Siamo a metà, non pensiamo a Budapest. Belotti? Il lavoro dell’attaccante oggi non è soltanto quello di segnare, farà dei gol importanti. Scaramanzie? Dico di no, ma ne ho tante. Durante la partita ancora di più: sono troppe e non riesco nemmeno a racconarle”.

Foto: twitter Roma