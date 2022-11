Tiago Pinto: “Non abbiamo mai trattato Cristiano Ronaldo. Il mio lavoro si è basato sul ridurre il monte ingaggi”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato ad un evento a Oporto, dove gli è stato chiesto il suo lavoro a Roma e anche di una possibilità di portare CR7 in giallorosso.

Queste le sue parole: “Quando il club è stato acquistato si trovava in un momento difficile, dovendo sottostare alle regole stringenti del Fair Play Finanziario. Abbiamo dovuto operare una rivoluzione, riducendo il monte ingaggi e al contempo migliorando la qualità della rosa”.

Contatti con CR7: “In Portogallo si parla di mercato soltanto quando la sessione è aperta. Per noi non Ronaldo non ha mai rappresentato un’opportunità: la notizia non ha mai avuto fondamento, non lo abbiamo mai trattato”.

Foto: sito Roma