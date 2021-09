Tiago Pinto: “L’ambiente è carico. Rinnovo Pellegrini? Vogliamo che resti ma è una trattativa lunga”

Intervistato da Sky, Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla gara di Conference League.

Queste le sue dichiarazioni: “L’ambiente è un po’ diverso rispetto a quando siamo arrivati. Quando i risultati arrivano l’ambiente cambia. Tutti i tifosi hanno capito che i Friedkin stanno cambiando il club e la differenza si vede. Se vinci sono contenti, altrimenti no. Abbiamo rispetto dei tifosi, siamo felici che sono felici. Il nostro progetto ha bisogno di tempo, dobbiamo lavorare”.

Su Mourinho: “Quello che mi dà fastidio è pensare che un allenatore debba mettere pressione alla società. Non lavoro così e nemmeno José. Parliamo ogni giorno e stiamo facendo cosa serve, senza pressione. Nessuno di noi lavora così, abbiamo un valore importante. Quando Mourinho parla della panchina è importante capirlo, abbiamo parlato di sviluppare i giovani e per questo ne parliamo. E’ una nostra particolarità del progetto: diciamo che abbiamo giovani di valore che dobbiamo sviluppare, ed è quello che io, i Friedkin e Mourinho ripetiamo dal primo giorno”.

Sul rinnovo di Pellegrini: “I Friedkin hanno dato a Lorenzo e a tutti i giocatori un progetto onesto e solido. Ci hanno dato qualità e professionalità. La leadership di Pellegrini è cambiata in maniera importante. Vogliamo resti ma non posso ogni giorno aggiornarvi su una trattativa complessa. Vogliamo rimanga e lui vuole rimanere, è felice. Non c’è problema”.

Foto: Sito Roma