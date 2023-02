Tiago Pinto: “Incontro Mourinho tutti i giorni, il nostro futuro è oggi”

Tiago Pinto, General Manager della Roma, si è concesso ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del playoff di Europa League contro il Salisburgo per parlare del futuro di José Mourinho: “Io lo incontro tutti i giorni ad ogni ora, pranziamo sempre insieme. Negli ultimi otto giorni ho parlato tre volte e mi hanno sempre chiesto la stessa cosa. Penso che possiate capire che il nostro futuro è oggi, poi il Verona, e dobbiamo concentrarci sulla partita e gli altri temi li risolveremo internamente. Abbiamo due competizioni e vogliamo fare bene. Ai giocatori piace giocare queste sfide, la Champions è una cosa, l’Europa League un’altra, ma quando i calciatori arrivano in questi ambienti tutti vogliono giocare e per battere il Salisburgo devi essere al 100% e la formazione scelta dal mister lo dimostra”.