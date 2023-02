Tiago Pinto: “In Europa ogni errore lo si paga a caro prezzo. Dybala? E’ fondamentale per noi”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Sky prima della gara contro il Salisburgo.

Queste le sue parole: “Io penso che anche noi in Europa sappiamo che non possiamo sbagliare e ogni tanto facciamo una bella partita, come all’andata, ma loro con l’unica opportunità hanno fatto gol. Il livello dell’Europa è molto alto e dobbiamo fare attenzione, speriamo oggi la fortuna sia dalla nostra parte.”

Dybala è un rischio calcolato? “E’ un rischio più per il Salisburgo che per noi. Lui, Tammy e Pellegrini erano in dubbio, gli undici iniziali sono molto importanti ma anche chi è in panchina può aiutare a decidere la partita.”

Il suo giudizio sul percorso di questa squadra?

“Io penso che quando parliamo di tempo parliamo della crescita della squadra. Abbiamo 6 punti in più rispetto all’anno scorso, siamo in Europa League, la scorsa partita era difficile ma abbiamo portato a casa il risultato. La crescita dei giocatori, il cambio di mentalità, è questo di cui parliamo. La scorsa partita è stato l’esempio.”

