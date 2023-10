Tiago Pinto: “Giocare in Coppa è bello ma toglie energie. Lukaku? E’ un campione, si è adattato subito”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Sky prima della gara contro il Servette di Europa League.

Queste le sue parole: “ L’Europa è sempre stato un traguardo importante, oggi siamo ancora molto lontani dalla fine della stagione, l’obiettivo è vincere oggi per poi guardare la classifica in vista della prossima fase. Guardiamo partita dopo partita. – continua il dirigente – Nel calcio dovremo presto sederci tutti e riflettere sul tema del calendario. Non è una coincidenza che oggi se guardi le partite di tutti i campionati principali e nel 50-60% delle partite ci sono infortunati. È chiaro che se giochi il giovedì e la domenica c’è ancora più rischio. Per fortuna sono stato abituato a lavorare in squadre che giocano anche in mezzo alla settimana. Se vinci in Europa sicuramente ti dà energia per il campionato e la stanchezza che hai a livello fisico, la recuperi in carica della vittoria. È quello che cerchiamo di fare. ma non possiamo dimenticare che in un campionato complicato come quello italiano le squadre che giocano il martedì, il mercoledì e soprattutto il giovedì poi sono più stanche”.

Svilar stasera ha un’altra opportunità? È un ragazzo giovane su cui crediamo molto, il mister gli ha dato un’altra opportunità e sta a lui sfruttarla. Rui è un portiere affidabile ed esperto, che sa gestire i momenti buoni e meno buoni, non ha bisogno della sfida con Svilar perché fa sempre del suo meglio, sa che ci fidiamo di lui”.

Foto: twitter Roma