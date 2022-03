Tiago Pinto: “Derby speciale, bello il rapporto con i tifosi. L’addio di Pedro? Non è il momento di parlarne”

Intervistato da DAZN poco prima del derby contro la Lazio, il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha affermato: “Mourinho è una persona naturale, questo rapporto con i tifosi è bello, mi fa piacere che questi siano sempre accanto alla squadra. Speriamo che sia così fino alla fine, ci carica molto e ci sentiamo di avere una responsabilità. Il derby è una gara speciale, dobbiamo guardare partita dopo partita”.

Sull’addio di Pedro in estate: “Credo che mi conoscete, non mi nascondo mai, oggi non è il momento di parlare”.

Foto: Sito Ufficiale Roma