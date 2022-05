Tiago Pinto contro gli arbitri: “Ogni settimana incomprensioni, ci sono situazioni di cui non conosciamo il criterio”

Tiago Pinto, General Manager della Roma, si è presentato in sala stampa al posto di José Mourinho dopo il KO rimediato sul campo della Fiorentina: “Dobbiamo tutti migliorare nel nostro percorso, ma a due giornate dalla fine non capiamo ancora nulla sotto l’aspetto delle decisioni arbitrali: ogni settimana abbiamo incomprensioni, situazioni di cui non conosciamo il criterio. Oggi un tocco su un giocatore in caduta diventa rigore: tutti sanno che questo non è un episodio da VAR. Io non voglio andare contro un arbitro specifico, siamo tutti in grado di sbagliare: noi guardiamo a noi stessi. Ma arriviamo al termine della stagione molto stanchi. Io so di essere una persona intelligente e sveglia, ma alcune cose non le capisco proprio. Banti e i precedenti sfortunati contro la Roma? Noi siamo sempre stati aperti al dialogo, ma alla fine noi ci troviamo a confrontarci sulla stessa situazione che non avevamo capito mesi prima: ripeto, sono stanco che tutti ci fanno i complimenti“.

Foto: sito Roma