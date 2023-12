Tiago Pinto: “Bove indossa la maglia della Roma con orgoglio e responsabilità. Il futuro del club passa da profili come il suo”

Il General Manager della Roma Tiago Pinto, sui canali ufficiali del club, ha così commentato la notizia del rinnovo sino al 2028 di Edoardo Bove: “Edoardo incarna i principi che vorremmo sempre trasmettere ai ragazzi del nostro settore giovanile, perché indossa la maglia della Roma con senso di orgoglio e responsabilità in ogni momento della sua quotidianità, dentro e fuori dal campo. Assieme alle sue qualità tecniche, ha costantemente messo in luce spirito di sacrifico e devozione al Club ed è per profili come il suo che passa il futuro della Roma”.

Foto: Twitter ufficiale Roma