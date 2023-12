Tiago Pinto: “Bonucci? Vero, serve un difensore, ma ci sono dei paletti. Rinnovo di Mourinho? Ne parleremo al momento giusto”

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: “I bilanci si fanno alla fine della stagione. Sicuramente vincere questa partita sarebbe importante. La corsa Champions si giocherà fino alla fine, con tante squadre che stanno facendo bene. Il Bologna anche se non ha la rosa di altri sta facendo una stagione spettacolare”

Il nome di Bonucci è concreto? “Se c’è un reparto in cui siamo in difficoltà è la difesa, però purtroppo abbiamo dei paletti che non ci permettono di scegliere chi vogliamo in assoluto sul mercato Su tutti i nomi che sono usciti non faccio commenti. Dei tanti nomi che fanno magari qualcuno lo beccano…”

Sul rinnovo di Mourinho?“Ora dobbiamo solo pensare a giocare e a vincere. Queste cose si decidono in sede nel momento giusto”

