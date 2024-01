Tiago Pinto: “Addio alla Roma? Decisione presa da tempo. Clausola Dybala? I tifosi possono stare tranquilli”

Tiago Pinto ha parlato a Dazn prima della gara tra Roma e Atalanta, parlando del suo addio alla Roma da febbraio. ufficializzato i giorni scorsi.

Queste le sue parole: “Avevo spiegato abbastanza bene che, se volevamo fare un giocatore abbastanza velocemente, dovevamo farlo rispettando i paletti che abbiamo e abbiamo fatto Huijsen. Abbiamo sempre operato con molta creatività e continueremo. Vediamo, mancano ancora tanti giorni”.

Ci ha sorpreso con le tempistiche della sa decisione: “Noi come società le grandi decisioni strategiche le abbiamo fatte sempre così. Mourinho è stato annunciato con mesi d’anticipo, così come altre cose. E’ così che si lavora, era una decisione presa da tempo e abbiamo deciso di fare così piuttosto che rispondere tutti i giorni. Stiamo lavorando comunque al 100%, non cambia nulla”.

E’ l’ultima settimana della clausola di Dybala? “E’ quasi un divertimento. Quando l’abbiamo preso il 15 di luglio, la prima cosa di cui si parlava era la clausola di Dybala. Mai dire mai, ma possiamo stare tranquilli”.

Foto: twitter Roma