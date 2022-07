Tiago Pinto accoglie Celik: “Felici che abbia scelto la Roma”

Zeki Celik è un nuovo giocatore della Roma. Al momento della firma, Tiago Pinto ha rilasciato delle dichiarazioni ai media ufficiali giallorossi per commentare lo sbarco nella Capitale del terzino ex Lille: “Siamo davvero felici che Celik abbia deciso di venire alla Roma: la sua determinazione nella scelta di sposare il nostro progetto è un presupposto indispensabile per creare un gruppo di calciatori sempre più motivato”

Foto: sito ufficiale Roma