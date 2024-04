Thuram: “Un po’ di frustrazione, ma siamo pronti per quello che verrà”

Marcus Thuram ha sbloccato la gara di ieri sera contro il Cagliari. Il francese ha rotto un digiuno di circa due mesi, segnando il suo undicesimo gol in campioanto, che non è bastato per l’Inter ad ottenere i tre punti.

Sui social, il francese ha così commentato: “Un po’ di frustrazione per il risultato, ma siamo pronti per quello che verrà”.

E quello che verrà si chiama derby di Milano, lunedì prossimo, con l’Inter che avrò il primo match point scudetto, a patto che vinca contro il Milan.

Foto: twitter Inter