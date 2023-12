Thuram: “Tutti i compagni mi aiutano. I nostri tifosi sono incredibili”

Intervistato da Ematoshi sul canale YouTube dell’Inter, l’attaccante dei nerazzurri Marcus Thuram si è così espresso: “Ho una squadra che mi aiuta, tutti i compagni. Poi c’è Lauti che mi sta vicino, è un capitano straordinario. Proviamo a fare il meglio che possiamo, poi il calcio è solo un gioco. La giocata del gol contro la Juventus? La proviamo spesso in allenamento, sono sempre io che devo correre. Non c’è nessun compagno più veloce di me. Non è che non ho paura di niente, ma devo provare a fare gol, assist e a puntare l’avversario, L’abbiamo provata questa giocata, il movimento di Lauti dietro il difensore è incredibile. Somiglianze con Adriano nel gol contro l’Udinese? No, non è la stessa cosa. Quello di Adriano è un gol da solista, la bellezza del mio sta nel tiro. La sua invece è stata un’azione in solitaria. San Siro? Mi piace giocarci dal primo giorno, i tifosi sono incredibili. Ogni volta che c’è un’azione senti che ti spingono”.

Foto. Twitter Inter