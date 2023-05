Thuram sul caso Galtier: “Mi disturba che le persone interessate non parlino”

Khephren Thuram a Canal+ ha parlato del caso che coinvolge il suo ex allenatore Christophe Galtier: “Ci sono persone nel club che sono in una buona posizione per sapere esattamente cos’è successo e non le ho sentite. Penso che queste persone dovrebbero parlare per chiarire tutto ciò che sentiamo, mi tocca enormemente, mi disturba che le persone interessate non parlino in modo che la verità venga fuori”.

Foto: Instagram Khéphren Thuram