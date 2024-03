Thuram su Acerbi: “Non era il momento per andare in Nazionale”

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, direttamente dal ritiro della nazionale transalpina, ha espresso la sua opinione sul caso che ha coinvolto il suo compagno di squadra Acerbi ed il difensore del Napoli Juan Jesus. Queste le sua parole in proposito:

“Quando c’è un procedimento così grave, il giocatore deve restare con il club per difendersi o per spiegare cosa è successo, non era il momento per andare in Nazionale. Il razzismo negli stadi? Sono d’accordo con Maignan, devi lasciare il campo e battere i pugni sul tavolo, devi farti sentire”.

Foto: Twitter Inter