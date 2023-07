Thuram sui social: “Orgoglioso di unirmi all’Inter. Ringrazio i dirigenti per la fiducia”

Dopo le prime parole da calciatore dell’Inter rilasciate ai canali ufficiali del club, Marcus Thuram ha affidato le proprie emozioni per la nuova avventura in nerazzurro ad un post su Instagram: “Sono molto orgoglioso di unirmi oggi a questa mitica squadra. Ringrazio i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me, ringrazio i tifosi che mi hanno già accolto come uno di loro, e ringrazio i miei cari (papà è sempre lì) e i miei agenti per avermi permesso di raggiungere questa nuova tappa nella mia carriera“.

Foto: Instagram Inter