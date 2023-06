Thuram, storia di un clamoroso sorpasso Inter. I retroscena

Marcus Thuram: storia di un clamoroso sorpasso Inter. Ve lo abbiamo raccontato nei dettagli, stanotte parlando di qualcosa in più di un’azione di disturbo, nel pomeriggio svelando i contatti fitti che avevano messo l’Inter in corsia di sorpasso. Sorpasso avvenuto, Thuram è ormai dell’Inter, manca davvero un metro (gli aspetti formali). E se è vero che dobbiamo aspettare gli ultimissimi passaggi soltanto per prassi, è anche vero che era trascorso troppo tempo dalla famosa riposta che l’attaccante in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach avrebbe dovuto dare al Milan. Dal tardo pomeriggio il figlio d’arte ha smesso di rispondere ai rossoneri e l’Inter si è sentita sempre più forte.

L’azione di disturbo dell’#Inter al #Milan per #Thuram è confermata. E forse è più di un disturbo. Tra i due club è scontro totale: tutto parte da #Lukaku che vuole aspettare l’#Inter — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 22, 2023