Thuram: “Speriamo di trovare continuità. Marcus mi ha chiesto di vincere per fare un favore all’Inter”

Le parole rilasciate a DAZN dal centrocampista della Juve Khéphren Thuram, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida al Maradona contro il Napoli.

“Speriamo di trovare la continuità che è mancata durante la stagione. Contro il Milan abbiamo fatto un’ottima partita meritando la vittoria, poi in Champions c’è stato un mezzo passo indietro. Oggi non si può prescindere dall’aggressività e dalla voglia di vincere i contrasti, dovremo essere bravi a leggere i vari momenti della partita nel rispetto delle caratteristiche del Napoli. Ho sentito mio fratello prima della gara, mi ha chiesto di vincere per fare un favore all’Inter. Ma noi il favore dobbiamo farlo anzitutto a noi stessi”.

Foto: X Juve